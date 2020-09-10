「舖王」鄧成波家族放售灣仔煥然樓　意向價4億元

第一太平戴維斯表示，獲委託出售香港灣仔軒尼詩道168至170號煥然樓，意向價約4億港元。

該物業地盤面積約1,915方呎，現為一幢14層高商住大樓，地下至閣樓為商舖，1至12樓為住宅，總樓面面積約22,368方呎，將來可重建面積約28,725方呎。

第一太平戴維斯香港投資部零售銷售高級董事方詠淸指出，軒尼詩道對上一宗成交為3年前的333至335號軒轅大廈，成交價約3.2億元。

據土地及公司註冊處資料顯示，煥然樓於2016年以3.03億元沽出，新買家為IP OI SHUEN。據了解，IP OI SHUEN與Stan Group主席鄧昇耀的太太葉靄璇的中文名併音相若，而鄧昇耀為「舖王」鄧成波的兒子。如果成功轉手，業主持貨4年帳面獲利約9,700萬元或32%。

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