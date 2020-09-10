中俄討論推動雙邊本幣結算

中國人民銀行表示，周三(9日)與俄羅斯聯邦中央銀行，已舉行中俄總理定期會晤委員會金融合作分委會第21次視頻會議。

該會議進一步討論推動雙邊本幣結算、深化銀行間合作，以及在支付系統、金融市場和保險領域開展合作等議題。會議由分委會中方主席、人行副行長陳雨露和分委會俄方主席、俄羅斯央行副行長斯科別爾金共同主持。

另外，騰訊研究院周四(10日)發布名為「數字中國指數報告2020」的報告。該報告顯示，去年相關指數增長超過70%，產業數碼化成經濟發展新引擎，尤其是以廣州、深圳為雙核帶動的珠三角城市群數碼化程度最高，遠高於其他城市群。

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