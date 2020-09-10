【多圖】西營盤藝里坊·2號示範單位首度曝光
2020年09月10日 15:00
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單位參照28樓G室搭建，一房設計實用面積287方呎。
各區新盤蜂擁登場。恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊·2號首度安排傳媒參觀裝修及交樓標準示範單位，該單位參照28樓G室搭建，實用面積287方呎，間隔一房，大廳設有面積22方呎露台。
同時，廚房屬開放式設計，隨樓附設活動式趟門面板，讓買家有需要時修飾遮蓋廚房內設施之用，令大廳空間更加歸一。發展商指出，是次亦特別為單位引入智能家居系統，方便住戶日後使用。
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