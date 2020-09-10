【多圖】西營盤藝里坊·2號示範單位首度曝光

單位參照28樓G室搭建，一房設計實用面積287方呎。

同時，廚房屬開放式設計，隨樓附設活動式趟門面板，讓買家有需要時修飾遮蓋廚房內設施之用，令大廳空間更加歸一。發展商指出，是次亦特別為單位引入智能家居系統，方便住戶日後使用。

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