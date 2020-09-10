亞太區上半年金融科技投資額達81億美元　內地呈下滑

會計師事務所畢馬威公布半年度的金融科技脈搏報告，指亞太地區今年上半年的金融科技投資總額達81億美元，其中兩宗最大的投資均來自東南亞，分別為印尼初創公司Gojek及其新加坡競爭對手Grab的融資活動，分別籌集30億美元及8.86億美元。

就地區而言，區內金融科技投資分布甚廣，印度、日本、南韓、澳洲及印尼均錄得大額金融科技交易。畢馬威分析顯示，今年上半年東南亞的金融科技投資活動活躍，亞洲最大的金融科技企業不斷壯大，而規模較小的公司則在盈利能力及吸引新投資方面遇到挑戰。與此同時，來自中國的科技企業料將加快聚焦東南亞市場。

雖然內地的金融科技投資活動持續下滑，交易量由第一季的37宗交易減至第二季的28宗，交易金額也從3.23億美元降至2.85億美元，但該報告指，這在一定程度上反映內地金融科技市場趨向成熟，即市場由少數大型企業主導。螞蟻集團正計劃於今年10月在香港和上海兩地上市，預計將成爲今年全球最大型新股。

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