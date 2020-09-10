藝里坊·2號首批55伙　平均呎價逾2.76萬元

各區新盤爭相開售搶客，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，西營盤藝里坊‧2號公布首張價單，涉及55伙，包括開放式及一房，當中開放式單位共15伙，一房單位則有40伙。折實售價則由逾562.84萬至逾893.08元，折實呎價25,749至31,118元，折實平均呎價27,620元。項目預計關鍵日期為2021年11月30日。

他指出，首張價單參考同系藝里坊‧1號及港島區樓盤，價錢貼市吸引，日後有調整空間，銷售安排將於短期內公布，料最快月內可推售。項目共設兩個示範單位，將於本周五下午四時正式開放予公眾參觀。

資料顯示，藝里坊‧1號於2018年8月公布開價，首張價單推出50伙，折實平均呎價29,988元，面積230方呎開放式戶折實入場費由669.68萬元起。

而同區15 WESTERN STREET於今年初首張價單推出50伙，間隔開放式及一房，實用面積213至344方呎，買家可享最高16%總折扣優惠，折實平均呎價27,919元。最低售價為3樓C室，面積213方呎，折實售價593.9萬元起，呎價27,883元。而最低呎價由25,387元起。

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