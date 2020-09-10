為甚麼iPhone 12會最好賣？中金拆解三個原因...

隨着蘋果公司(Apple Inc.)宣布下周將舉行發布會，內地券商中金公司預期，公司可能舉行不止1場發布會，後續將通過官網更新的形式，陸續推出iPhone 12以及Apple watch、AirPod Studio、HomePod Mini、Airpower、Airtag、iPad Air、Macbook等一系列新品。

該行指出，iPhone 12可能成為6年來最受歡迎的iPhone，因為目前活躍iPhone用戶已超過10億，測算持有2017年及更早機型的用戶佔比72%，平均換機洲期也已拉長到5年以上，iPhone 12有望激發積累的換機需求，支撐明年iPhone銷量在連續5年下滑後重回雙位數正增長。

另外，從市傳iPhone 12的功能創新(5G、全系列OLED屏幕、Pro機型後置ToF)和外觀創新(直角邊框、縮小「劉海」、新增深藍配色)來看，iPhone 12將是過去10年屈指可數的創新大作。

再者，從去年下半年以來看到Apple一改過去幾年定價策略，開始走親民路線，預計新機也將延續這一策略，通過較為親民的定價吸引「果粉」換機並爭奪華為退出的市場。

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