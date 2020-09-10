【市後重點睇】油價偏軟　道期跌132點

美匯指數報93.13，離岸人民幣(CNH)跌至6.8437，港匯企7.7504，美元兌日圓跌至106.05，歐元報1.1821，英鎊跌穿1.3關。金價處1,944美元。油價偏軟，布油企40.41美元，紐油報37.64美元。道指期貨跌132點。歐股早段偏軟，德股、法股及英股跌幅介乎0.1至0.53%。

●市後關注點

-19:45 歐洲央行議息(存款利率)

-20:30 美國8月生產物價指數(PPI)、美國上周首次申領失業救濟人數、美國7月批發庫存終值

-A股快報：科創板下周五審議螞蟻集團IPO。

●【瓜分華為份額】傳三星今季手機備貨量升至8,500萬部。

●【零售浩劫】美連鎖百貨J.C. Penney覓得白武士，避免清盤。

●【全球攬炒】

-摩通：次季全球企業利潤降33%，復甦路遙。

-傳麥格理本周美國裁員70人。

●美政府壽臣山物業25.66億元售出，作價接近市場預期下限。

-恒隆地產投得美政府壽臣山物業，投資總額約40億。

●新股專輯：華住酒店在港第二上市，入場費18,585元。

●【迎戰虛銀】滙豐11月起取消26項基本銀行服務收費。

●中國歐盟商會：籲中歐年底前就《全面投資協定》達成協議。

●傳摩通員工遭解僱，涉不當獲得美企救濟金。

●疫下新常態！內地服務機器人市場規模料破40億美元。

●【殃及池魚】美國打擊華為，台日韓料年失兩千億零件銷售額。

●華為登2020民企500強榜首，開發者大會今開幕。

●亞馬遜「疫」市增聘3.3萬人，平均年薪過百萬。

●世界黃金協會：黃金ETF持金量創歷史新高。

●日本7月核心機械訂單按月升6.3%。

●【大行觀點】澳新銀行：金價明年料升上2,300美元。

●積電8月營收創歷史新高，按月增16%。

●藝里坊·2號首批55伙，平均呎價逾2.76萬元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020