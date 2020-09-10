DWS料恒指受惠中概股回流　惟看淡香港經濟

中美科技戰愈演愈烈，DWS亞太區投資總監Sean Taylor在電話會議中表示，只要中美緊張關係持續，香港股市仍將可受惠於更多中資概念股回港上市、更多市場資金流入，預料將有更多科技股納入恒指。他形容港股環境有利可圖，但相信未來恒指會更加由中資企業主導，於港股佔比會繼續升。

惟另方面，他稱香港經濟前景疲弱，主因面臨本地經濟下滑、示威活動及隔離措施等挑戰，預計下半年仍難以恢復，全年或錄8%負增長。

他又預料，中美兩國的緊張關係將會在美國總統大選之後緩和，但科技之間的角力會持續。他料，中國將繼續着手國產化，中企供應鏈將減少對外界依賴，現時中國生產30%所需的晶片，料未來5年佔比將升至70%；美企則將會採用「China+1」策略，即在中國生產並供應予中國市場，同時在其他地方擴供應鏈以降低風險。

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