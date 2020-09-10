華潤電力附屬電廠8月售電量按年增10.4%
2020年09月10日 16:32
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華潤電力(00836)公布，2020年8月附屬電廠售電量達到1,539.15萬兆瓦時，按年增加10.4%；其中，附屬風電場售電量達到141.45萬兆瓦時，按年增加30.6%。
首8個月附屬電廠累計售電量達到9,909.2萬兆瓦時，按年增加1.1%；其中，附屬風電場累計售電量達到1,347.69萬兆瓦時，按年增加了26.5%。
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