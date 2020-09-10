新鴻基地產全年少賺47%　末期息3.7元　李兆基退任副主席

截至6月底止年度，集團在撇除投資物業公平值變動的影響後，可撥歸公司股東基礎溢利293.68億元，按年跌9.35%。

物業銷售及租金收入方面，連同合作項目的收入，年內錄得的物業銷售收入412.64億元，按年跌0.11%；來自物業銷售的溢利為183.77億元，去年為186.97億元。集團年內的總租金收入則按年下跌3%至242.14億元，淨租金收入按年下跌約6%至185.65億元。年內，由於本地社會事件及其後2019冠狀病毒疫情爆發，集團的租金收入，特別是商場的表現受到影響。

展望方面，集團將繼續專注在香港和內地主要城市購入土地及發展物業，將繼續推售新項目，而市場反應則不確定，將取決於疫情及經濟復甦的發展。

同時，該公司宣布，李兆基已知會公司因其年事已高，他將不會在公司於2020年11月舉行的股東周年大會上尋求膺選連任，並將於股東周年大會上退任公司非執行董事及終止出任公司董事局副主席。

另外，梁櫸涇亦已知會公司，為投入更多時間處理私人事務，他將不會於股東周年大會上尋求膺選連任，並將於股東周年大會上退任公司獨立非執行董事。

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