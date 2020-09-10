【財經直播】科技股回穩　要追趁快？

連跌多日的美股終見起色，帶挈港股周四(10日)早段一度反彈逾百點，但力度麻麻，最終跌市收場，全日跌155點，收報24313點，大市短期難回勇？隔晚美國科技股全線抽高，股民要賺錢都係寄望新經濟股ATMXJ？家陣追入未算遲？

國際金價亞洲時段重上每安士1,950美元，推動金礦股及ETF周四(10日)全線做好！疫症未解決、地緣政治緊張局勢未見紓緩、國際金價上望空間仲有幾多？係時候再迎接金股升浪？

憧憬旅遊業復甦，中資航空股早前現炒作，惟隔晚國際油價錄3個月來最大單日升幅，拖累板塊現回吐！「旅遊氣泡」概念刺激下，再展升浪機會大唔大？

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