虛銀匯立銀行煞停9.8厘高息定存優惠

虛擬銀行匯立銀行煞停9.8厘高息定存優惠！該行周四(10日)於社交媒體表示，由於GoSave飄移定期存款小巴反應超乎預期般熱烈，令系統遇到負荷上的問題，該行經過深思熟慮及聽取各方意見後，決定先進行更多壓力測試，再決定是否繼續、或者再進行其他推廣活動。

該行9.8厘高息於昨日(9日)才開始。據了解，今天的「定存小巴」已停止開放予客戶參與，意味高息定存優惠僅推出一日即停止，而昨日已參與的客戶則不受影響。

據該行社交媒體資訊，現有用戶將收到管理層的詳細電郵解釋。發言人表示，經過深思熟慮以及聽取各界意見之後，決定先進行更多壓力測試，才恢復GoSave飄移定期存款小巴，以確保能提供更好的用戶體驗。

該行推出優惠後，有部分客戶無法登入該行應用程式，經技術團隊進行搶救，於當日‪下午2時15分回復正常運作。‬

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