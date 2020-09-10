騰訊旗下微信推「搜一搜」 加強部署搜尋引擎
2020年09月10日 17:07
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騰訊控股(00700)旗下即時通訊軟件微信，推出App內搜索功能「搜一搜」，分析認為這反映騰訊加強部署搜尋引擎領域，之前集團收購另一搜尋平台搜狗可見一斑。
「搜一搜」功能容許用戶可以在對話框中選擇文字長按，然後便可以直接搜索，加快搜索速度。根據關鍵字不同，「搜一搜」提供的結果亦不同，表情包、服務、圖片、百科、朋友圈、視頻等都可能出現在搜尋結果。
分析指出，微信選擇聊天對話框入手，有利將自己天然擁有的億級流量導向其中，慢慢培養用戶在自家生態中的搜索習慣。有了流量，自然能夠更好地服務自己的生態。
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