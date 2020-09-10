藝里坊‧2號開價：中原指以「疫情起動價」推出 料反應佳

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，西營盤藝里坊‧2號的開價，較兩年前毗鄰藝里坊‧1號折讓近8%，屬疫情起動價。而目前區內二手物業如瑧蓺及翰林峰，成交呎價亦超過3萬元，可見是次發展商推盤誠意十足，加上全數單位可承造高成數按揭，預料首批單位可以「一Q清枱」。

他指出，8月份全港錄得約1,000宗一手成交，港島區僅佔33宗，9月至今全港錄得約100宗一手成交，港島區僅佔6宗，反映港島區一手新盤十分罕有。

至於近日疫情緩和，樓市逐步復甦，二手樓價下跌2至3%，但成交量大增，如沙田第一城9月至今錄得11宗成交，鰂魚涌太古城單日共錄5宗，可見樓價輕微下跌，市場剛性需求及承接力強。

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