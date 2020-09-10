中電信聯通共建5G一周年　節省逾600億元投資

2020年09月10日 17:35
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    中國聯通(00762)和中國電信(00728)去年9月9日正式宣布會共享頻譜建設5G網絡。事隔一年，兩家公司在北京舉行了「5G網絡共建共享一周年工作回顧總結暨全面深化共建共享合作推進會議」。
    會上指出，聯通和中電信通過「共建共享」在短短1年時間內，累計建設及開通5G基站超過30萬個，覆蓋擴大至全國所有地級及以上城市，例如北京五環內室外覆蓋率超過95%，平均下載速率超過450Mbps，並實現全球首例200兆赫帶寬(頻譜資源量)下2.7Gbps峰值速率。
    不僅如此，正如中電信執行副總裁劉桂清早前在業績發布會所講，雙方在全球率先制定了5G共建共享系列技術方案，推動和主導5G共建共享相關的R16國際標準和行業標準。兩家公司在國際上首先提出了2.1GHz頻段50兆赫大帶寬的5G國際標準，已成功在第三代合作夥伴計劃(3GPP)標準立項，並於今年7月被納入3GPP的R16發布。
    中電信和聯通亦堅持以獨立組網(SA)為5G的發展方向和目標架構，打造技術領先的5G網絡，推動網絡升級部署，持續開展SA共建共享組網性能驗證與SA網絡協同優化工作。為推動SA終端與網絡同步商用，雙方進行專項攻堅，協同各晶片及終端廠家開展端到端交叉組網兼容性測試驗證，一同推動SA產業鏈成熟完善，力爭9月30日前具備SA商用基礎網絡能力。
    聯通董事長王曉初在致辭中指出，兩家公司5G共建共享初步估算可為雙方節省建設投資超600億元人民幣，基本實現了「用最短的時間、花最少的投資」快速形成5G網絡覆蓋能力。中電信董事長柯瑞文則在其致辭中指出，要進一步加強行業協同，與產業各方合作，在700MHz頻段、雲網融合、網信安全、行業應用等領域承擔新基建任務，加快推進產業數碼化和數碼產業化的進程。
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