中電信聯通共建5G一周年　節省逾600億元投資

會上指出，聯通和中電信通過「共建共享」在短短1年時間內，累計建設及開通5G基站超過30萬個，覆蓋擴大至全國所有地級及以上城市，例如北京五環內室外覆蓋率超過95%，平均下載速率超過450Mbps，並實現全球首例200兆赫帶寬(頻譜資源量)下2.7Gbps峰值速率。

不僅如此，正如中電信執行副總裁劉桂清早前在業績發布會所講，雙方在全球率先制定了5G共建共享系列技術方案，推動和主導5G共建共享相關的R16國際標準和行業標準。兩家公司在國際上首先提出了2.1GHz頻段50兆赫大帶寬的5G國際標準，已成功在第三代合作夥伴計劃(3GPP)標準立項，並於今年7月被納入3GPP的R16發布。

中電信和聯通亦堅持以獨立組網(SA)為5G的發展方向和目標架構，打造技術領先的5G網絡，推動網絡升級部署，持續開展SA共建共享組網性能驗證與SA網絡協同優化工作。為推動SA終端與網絡同步商用，雙方進行專項攻堅，協同各晶片及終端廠家開展端到端交叉組網兼容性測試驗證，一同推動SA產業鏈成熟完善，力爭9月30日前具備SA商用基礎網絡能力。

聯通董事長王曉初在致辭中指出，兩家公司5G共建共享初步估算可為雙方節省建設投資超600億元人民幣，基本實現了「用最短的時間、花最少的投資」快速形成5G網絡覆蓋能力。中電信董事長柯瑞文則在其致辭中指出，要進一步加強行業協同，與產業各方合作，在700MHz頻段、雲網融合、網信安全、行業應用等領域承擔新基建任務，加快推進產業數碼化和數碼產業化的進程。

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