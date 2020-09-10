騰訊斥100億人民幣進軍軟件即服務領域

湯道生稱，騰訊會與合作夥伴一起，打造100個中小企業專屬SaaS產品及方案；攜手100家合作夥伴，打造100種數碼化培訓課程，幫助中小企數碼化轉型升級。該公司目前已經與8,000多家合作夥伴共建，形成300多項聯合解決方案。

總裁劉熾平去年曾指，雲服務首階段是毛利率較低的基礎設施即服務(IaaS)，下一步到平台即服務(PaaS)，之後再進軍到更賺錢的SaaS。騰訊會與獨立的軟件開發商合作進軍中小企市場，如果對方規模夠大索性入股投資，以維持緊密聯繫，原因是他們更了解中小型商戶如食肆和零售店的需求。而把他們連接到小程序平台後，騰訊可以加強推售雲端解決方案。他又說，騰訊有自家及與其他企業合作研發的SaaS雲服務，涉足客戶關係管理(CRM)、文件處理及企業內部通訊，以更好地服務中小企。

另外，湯道生表示，產業數碼化升級的過程中，效率、安全、生態是三大關鍵詞。效率是企業經營的關鍵，產業互聯網的目的在於降本增效。他舉例指，國產大飛機製造商中國商飛人工智能(AI)視覺技術輔助質量檢測人員，捕捉肉眼無法發現的材料缺陷，使缺陷檢出率提升到99%；又例如在汽車製造領域，一些無人駕駛車輛可以在數字仿真環境中，一天完成1,000萬公里的測試。

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