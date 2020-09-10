證監會對壹傳媒股價案不予置評　業界指由警方出手原因待釐清

壹傳媒股價早前異動，警方拘捕15人涉串謀詐騙及洗黑錢，並在今(10日)交代案情。警方表示，毒品調查科拘捕的15人涉嫌利用WhatsApp作溝通工具，透過買賣壹傳媒股票，舞高弄低股價，從高位獲利。香港證監會回覆《東網》查詢時表示，對事件不予置評。

過去，一般關於造市的案件，皆屬證監會調查範疇，做法是援引《證券及期貨條例》第295條「虛假交易的罪行」，對涉案人等進行檢控，案件一般會安排在裁判法院審理。可今次15人卻因涉嫌串謀詐騙及洗黑錢而被警方拘捕，屬更嚴重的刑事罪行。有業界表示，到底為何今次會由警方出手，是否顯示案件細節可能存在市場操控以外更嚴重的罪行，有待案件調查釐清。

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