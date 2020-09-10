渣打調整架構洪丕正任亞洲舵手　分析料裁員將至

另外，渣打還將把徐仲薇負責的區域與大中華和北亞業務合併，並由洪丕正負責。歐洲地區負責人Tracy Clarke將於2020年底退休，以專注外部董事會的職務。

外媒引述消息人士指，上述重組計劃將導致新一波裁員行動。事實上，該行行政總裁溫拓思在公布上半年業績時表示，市場正在健康復甦，即將重啟轉型，無可避免部分員工會選擇離開，當我們無法在內部，為他們轉換崗位，但只屬少數。

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