渣打調整架構洪丕正任亞洲舵手 分析料裁員將至
2020年09月10日 18:26
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（Getty Images圖片）
渣打集團(02888)宣布，明年1月1日起調整組織架構，該行計劃將零售、私人銀行與財富管理業務合併為一個新的部門，並由該行東盟和南亞區域行政總裁徐仲薇掌舵。分析認為，此舉意味渣打恢復因疫情而暫停的裁員計劃。
另外，渣打還將把徐仲薇負責的區域與大中華和北亞業務合併，並由洪丕正負責。歐洲地區負責人Tracy Clarke將於2020年底退休，以專注外部董事會的職務。
外媒引述消息人士指，上述重組計劃將導致新一波裁員行動。事實上，該行行政總裁溫拓思在公布上半年業績時表示，市場正在健康復甦，即將重啟轉型，無可避免部分員工會選擇離開，當我們無法在內部，為他們轉換崗位，但只屬少數。
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