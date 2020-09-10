調查：兩成商戶對年底消費感樂觀　72%考慮或正準備推廣

美國運通委託進行的一項調查結果顯示，近1/4受訪本地商戶表示對2020年底的節日旺季消費市場感到樂觀，大部分(72%)商戶正考慮或正準備積極推廣業務以吸引顧客。

該項調查探討新冠肺炎為本地商戶帶來的挑戰，以及商戶對重建業務所需要的支援。當被問及對長遠復甦的看法時，大部分商戶持審慎態度，當中39%預期本地的消費市場需要6至12個月才能復甦。

美國運通副總裁兼環球商戶及網絡服務部大中華區總經理梁志光表示，儘管營商環境挑戰重重，本地商戶已積極為年底消費旺季作好準備，實在令人鼓舞。然而，隨着市場持續演變，本地商戶要發掘和拓展新商機，必須獲得額外的資源和支援。

另外，為吸引美國運通卡會員消費，將提供不同優惠。梁氏指，將鼓勵會員在不同特色商戶消費，亦會為本地商戶提供所需的支援和服務，協助它們克服難關，令業務重上正軌。

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