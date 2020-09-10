銅鑼灣銀座式商舖全層售3528萬元　7年貶值三成

疫情下銅鑼灣商舖平賣。區內霎東街11至13號THE SHARP銀座式商舖高層全層，以3,528萬元登記成交，7年貶值三成，以該舖面積約1,600方呎計，呎價逾22,000元。

資料顯示，上述樓面於2013年時，原業主以5,052.8萬元購入，惟其後於2016年取消交易，是次重新賣出，比購入價帳面低約1,525萬元。

另外，同區劏舖亦有蝕讓，資料顯示，謝斐道501至515號銅鑼坊Red Mall 2樓單號舖，以108萬元易手。原業主於2005年以258萬元購入，帳面蝕150萬元或58%。

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