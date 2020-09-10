柏巒終止買賣合約洋房 以4655萬重售
2020年09月10日 19:27
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一手洋房交投氣氛不俗。據一手銷售資訊網資料，新世界發展(00017)旗下元朗唐人新村柏巒，剛售出28號洋房，實用面積3,844方呎，花園面積550方呎，連雙車位成交價4,655萬港元，呎價12,110元。買家可享750天成交期，並獲提前入住優惠。
成交紀錄冊顯示，該洋房原本於2018年6月連雙車位以5,457.6萬元售出，呎價14,198元，當時買家亦以750天成交期付款方法入市。單位於周四(10日)終止買賣合約，隨即再度獲得承接。
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