【疫後贏家】全球ETF市場規模首次突破7萬美元

各國政府豪擲20萬億美元，應對疫情帶來的經濟衝擊和穩定金融市場，刺激全球股市從低位強勁反彈，亦帶挈交易所買賣基金(ETF)市場規模於8月底首次突破7萬億美元大關。

據顧問機構ETFGI數字顯示，今年首8個月，ETF淨吸資4,280億美元，按年增長57%。各主要ETF供應商中，市場領導者的貝萊德今年累計吸資986億美元，其競勁領航(Vanguard)更錄得約1,150億美元淨資金流入。

ETFGI創辦人Deborah Fuhr指出，ETF行業在過去15個月均錄得淨資金流入，即使是疫情觸發全球冧市的2、3月。她稱一些市場人士曾預測，大冧市將導致ETF市場快速增長的日子告一段落，但這證明是錯誤的。

以投資成本低廉作賣點的ETF，主要投資追蹤指數的一籃子資產，而由於傳統主動式管理基金在金融海嘯期間未能避免嚴重虧損，促使近年很多投資者轉投ETF懷抱，令該市場規模自2009年以來累增4.3萬億美元。

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