新盤UPDATES：港島區項目開價加入搶客行列

9月新盤開售動態轉趨積極，各區多個全新項目加速推售，繼新界西北區大型樓盤日前搶閘開價後，港島區亦有新盤緊接開價加入搶客行列。

●藝里坊·2號首批55伙 平均呎價逾2.76萬元

各區新盤爭相開售搶客，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，西營盤藝里坊‧2號公布首張價單，涉及55伙，包括開放式及一房，當中開放式單位共15伙，一房單位則有40伙。折實售價則由逾562.84萬至逾893.08元，折實呎價25,749至31,118元，折實平均呎價27,620元。項目預計關鍵日期為2021年11月30日。

他指出，首張價單參考同系藝里坊‧1號及港島區樓盤，價錢貼市吸引，日後有調整空間，銷售安排將於短期內公布，料最快月內可推售。項目共設兩個示範單位，將於本周五下午四時正式開放予公眾參觀。

資料顯示，藝里坊‧1號於2018年8月公布開價，首張價單推出50伙，折實平均呎價29,988元，面積230方呎開放式戶折實入場費由669.68萬元起。

而同區15 WESTERN STREET於今年初首張價單推出50伙，間隔開放式及一房，實用面積213至344方呎，買家可享最高16%總折扣優惠，折實平均呎價27,919元。最低售價為3樓C室，面積213方呎，折實售價593.9萬元起，呎價27,883元。而最低呎價由25,387元起。

●【多圖】西營盤藝里坊·2號示範單位首度曝光

同時，廚房屬開放式設計，隨樓附設活動式趟門面板，讓買家有需要時修飾遮蓋廚房內設施之用，令大廳空間更加歸一。發展商指出，是次亦特別為單位引入智能家居系統，方便住戶日後使用。

●皇第複式大宅連雙車位售1.68億元

豪宅大戶高價交投繼續湧現。據一手銷售資訊網資料，尚家生活地產等合作的渣甸山皇第，售出7及8樓複式B單位，實用面積2,849方呎，連雙車位成交價1.68億元，呎價58,968元。項目至今累售8個單位，套現超過15.45億元。

●中原料藝里坊‧2號開售反應理想

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，西營盤藝里坊‧2號的開價，較兩年前毗鄰藝里坊‧1號折讓近8%，屬疫情起動價。而目前區內二手物業如瑧蓺及翰林峰，成交呎價亦超過3萬元，可見是次發展商推盤誠意十足，加上全數單位可承造高成數按揭，預料首批單位可以「一Q清枱」。

他指出，8月份全港錄得約1,000宗一手成交，港島區僅佔33宗，9月至今全港錄得約100宗一手成交，港島區僅佔6宗，反映港島區一手新盤十分罕有。

至於近日疫情緩和，樓市逐步復甦，二手樓價下跌2至3%，但成交量大增，如沙田第一城9月至今錄得11宗成交，鰂魚涌太古城單日共錄5宗，可見樓價輕微下跌，市場剛性需求及承接力強。

●美聯：藝里坊‧2號租金回報率料達3厘半

美聯住宅部行政總裁布少明表示，西營盤藝里坊‧2號首批單位定價吸引，較區內同類型較新樓齡項目做價低近1成，加推具有加價空間。加上項目提供開放式及一房戶型，迎合市場租務需求，預料吸引不少投資客垂青，項目入伙時，每呎租金可望高達80至90元水平，租金回報可達3厘半。

●北角宇宙閣推出6伙標售

據一手銷售資訊網資料，北角宇宙閣發出銷售安排，推出6個單位標售，將於9月14日上午10時起招標，並於9月21日下午3時截標。

●元朗柏巒洋房4655萬沽 呎價逾1.2萬元

成交紀錄冊顯示，該洋房原本於2018年6月連雙車位以5,457.6萬元售出，呎價14,198元，當時買家亦以750天成交期付款方法入市。單位於今日(9月10日)終止買賣合約，隨即再度獲得承接。

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