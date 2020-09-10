【新盤追擊】西營盤藝里坊‧2號　獨特文藝精品住宅

西營盤近年出現翻天覆地的改變，隨着港鐵進駐變得充滿活力，吸引不少高級餐廳、酒吧及新潮小店紛紛進駐，令昔日老區改頭換面，深受單身一族或年輕家庭喜愛。載譽歸來的藝里坊系列住宅項目值得留意，第二期「藝里坊‧2號」正式登場。

恒基地產旗下的藝里坊‧2號，合共提供264伙，主打1房單位，實用面積由174方呎起。樓盤優勢在於樓下就是西營盤港鐵站，乘坐兩個站即達中環核心商業區，對上班一族極具吸引力。

另外，樓盤四周充滿藝術氛圍，提升全區格調，多位本地及國際知名藝術家獲邀在周邊創作多幅大型壁畫，這些街頭藝術成為打卡新熱點，更獲旅發局評選為《香港藝術節2019》力薦文藝地標之一，與大館及星光大道等齊名。

西營盤發展成熟，民生配套應有盡有，由藝里坊‧2號步行至正街街市，只需3分鐘，前往新SOHO區之稱的高街，亦只是7分鐘步程。樓盤附近還有很多休憩設施，例如中山紀念體育館、中山紀念公園及中西區海濱長廊等。藝里坊‧2號自設遊樂花園以及住客會所，基座亦有地舖，可滿足居民日常生活所需。

至於校網方面，藝里坊‧2號屬小學11校網，中學就是中西區。知名中小學包括嘉諾撒聖心學校、英皇書院及英華女學校等。樓盤附近還有不少國際學校，以及高等學府香港大學。想知藝里坊‧2號更多優勢，即去片！

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