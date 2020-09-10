新股專題 ：濠江機電以下限1元定價 暗盤向好

周五(11日)掛牌的澳門機電工程服務工程承建商濠江機電（01408）以下限1元定價，上市前夕於兩大交易場的暗盤表現向好。

於輝立交易場，暗盤平開報1元獲承接，最高見1.85元，收報1.85元高招股價85%，不計手續費，每手2,000股帳賺1,700元。成交927萬元。在耀才證券暗盤交易中心，開報1.25元，曾高見1.99元，收報1.87元，較招股價高87%，每手帳賺1,740元。

該股公開發售超購7.99倍，一手中籤率30.11%，抽75手穩獲一手。集資淨額為5,160萬元。

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