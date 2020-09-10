張勇接掌阿里一年　前路有乜挑戰？

內媒引述易觀電商研究中心高級分析師陳濤指出，阿里過去1年最大的亮點在於電商直播有明顯的增長，滲透率明顯提高。另一方面，阿里直營的新零售業務如天貓超市和盒馬生鮮之收入貢獻已經達到15%，超越佣金成為阿里的第二大收入來源。

然而，該報道指，阿里的用戶增速上受到來自京東和拼多多的威脅。話說馬雲去年這刻交棒給張勇時，拼多多和京東的年度活躍用戶數分別僅為5.36億及3.34億，阿里則以6.93億遙遙領先。但3季過後，阿里的年度活躍用戶數僅增至7.42億，反觀拼多多已逼近7億，京東則增至4.17億。

而在送餐服務餓了麼等的本地生活服務方面，據報張勇每周至少會抽一天的時間處理，不時會直接前往餓了麼位於上海的總部開會。不過，阿里2018年收購餓了麼後表現未盡人意。據報阿里的本地生活業務部門進行了一輪反思，結果是過去2年耗費了大量金錢和資源後，要關注自己，不應再把市場份額放在第一位，要修煉內功。

美團首席財務官陳少暉曾表示，本地生活服務市場空間遼闊、發展尚處初階，其取勝之訣是規模和效率，認為美團於這些方面以至服務可靠度上有優勢。

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