華為膺全球最大電訊設備商　市佔率擴3個百分點

通訊業市場研究機構Dell’Oro Group的統計則顯示，華為今年上半年的電訊設備份額按年上升3個百分點至31%，位列榜首；北歐幫諾基亞和愛立信分別排第2和第3，市佔率分別為16及14%，前者按年縮2個百分點而後者持平。

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