華為膺全球最大電訊設備商 市佔率擴3個百分點
2020年09月10日 20:08
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通訊業市場研究機構Dell’Oro Group的統計則顯示，華為今年上半年的電訊設備份額按年上升3個百分點至31%，位列榜首；北歐幫諾基亞和愛立信分別排第2和第3，市佔率分別為16及14%，前者按年縮2個百分點而後者持平。
至於中興通訊(00763)的市佔率則按年上升2個百分點至9%，正於電訊設備市場崛起、早前取得美國藍籌電訊商Verizon Communications 66億美元設備訂單的三星電子，則排第7。該機構預料今年全球電訊設備市場規模仍有5%增長。
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