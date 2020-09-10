Preface Coding：未來料有八成中環人學習語言程式Python

科技初創企業、編程課程的科技教育公司Preface Coding創辦人盧炳棠在活動上表示，未來學習用於人工智能的語言程式Python是大趨勢，現時不少金融機構已安排員工學習Python，以作為分析用具，以及跟程式員溝通的技巧。

他透露，公司不少成年學生都是管理階層，如行政總裁或財務總監，預計未來幾年會有八成中環人學習Python，而投資銀行招聘新人時，Python亦會成為基礎技能之一。

該公司於2018年獲1,500萬元融資，消息人士透露，公司正積極考慮上市計劃。

Preface Coding向個人、國際企業、及政府提供有別於傳統學校的編程與科技教育，在東京和倫敦亦設有分公司。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020