台官員︰台積電催政府幫手擴廠

中國科技巨企華為的晶片供應下周將被美國斬斷，惟台灣的經濟部長王美花日前出席活動時表示，被稱為「護台神廠」的世界最大晶片代工廠台積電擴廠的腳步不僅沒有因為其大客華為捱打的變慢，反而一直在催促政府擴大老巢新竹科學園區。

據台媒報道，王美花稱，華府現時對中國的政策取向，不僅是追求貿易逆差的平衡，而是進行科技技術的確保，以及與中國經濟的脫鈎。她指，即使是使用通用技術，只要是利用美國設備或技術都不可以賣給華為，用意是阻止華為拿到好的晶片升級。

不過，她說，台積電一直跟當局洽談，該公司先前在台南科學園區買了2大塊地，本來幾年前講法是，南科要蓋2座3納米廠，現在這塊地夠大，搞不好不只2座。她又透露，台積電於南科設廠，現在的問題不是沒有電，而是要另外蓋升壓站穩定晶圓廠的電力。

王美花續說，自己之前問過台積電可否將28納米製程的生產線改裝成7納米、5納米，對方的回應卻是28納米的生產線也是「24小時在運作」，不能關。

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