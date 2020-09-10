新股專輯：樂享互動暫錄767億元孖展申購
2020年09月10日 20:31
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樂享互動(06988)周四(10日)首日招股，綜合本地九間券商數據，暫錄767.65億元孖展，以公司公開集資額1.74億元計，相當於公開招股超額認購438.84倍。
該公司發行5.437億股，公開發售佔5,437萬股。每股招股價2.14至3.21元，每手1,000股，入場費3,242.34元，集資最多17.45億元。
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