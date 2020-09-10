內地8月手機出貨量按年跌幅收窄至近13%

中國信息通信研究院的數據顯示，今年8月份內地手機市場總體出貨量為2,690.7萬部，按年下降12.9%，跌幅較7月的34.8%大幅收窄，但連跌四個月。其中，5G手機出貨量為1,617萬部，佔比達60.1%。

今年首8個月累計，內地手機市場總體出貨量共2.02億部，按年減19.5%。其中46.3%為5G手機，即9,367.9萬部。

內地智能手機發展方面，單計8月出貨量為2,562.4萬部，按年下降13.4%，佔同期手機出貨量的95.2%。國產品牌手機出貨量則為2,443.2萬部，亦跌15.6%，佔比進一步降至90.8%。

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