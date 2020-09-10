均安控股獲江蘇省建溢價約41%提購
2020年09月10日 20:44
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本周一開始停牌的均安控股(01559)公布，要約人華冠集團於上周五(4日)分別以4,840萬元及2,640萬元，向Splendid Horizon Limited及Fortune Elite Holdings Limited，收購2.2億股及1.32億股。
完成上述交易後，要約人華冠集團及其一致行動人士合共擁有6億股，佔均安已發行股本約37.88%，須提出強制性有條件現金要約，每股作價現金0.22元，較均安停牌前收市0.155元溢價約41.94%。收購所需現金料為2.16億元，將由內部資源撥付。
華冠集團由江蘇省建全資擁有，而江蘇省建則由綠地控股(600606.SH)所持綠地大基建、江蘇華遠及南京城投分別擁有50%、35%及15%權益。華冠集團表明擬維持均安控股之上市地位。
均安控股申請周五(11日)復牌。
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