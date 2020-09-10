花旗委消費部門主管為新舵手　華爾街首位女大班

花旗集團宣布，行政總裁高沛德計劃明年2月退休，由消費部門主管、去年獲提名為總裁的Jane Fraser接捧，她將為首位華爾街大行女舵手，並即時加入銀行董事局。

Fraser於2004年加入花旗，曾擔任該行拉丁美洲和私人銀行部門主管。

高沛德在聲明中指出，花旗完全擺脫金融危機，演變成為一家更簡化、安全和強大的金融機構。

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