傳印度首富洽售零售業務股權予亞馬遜　涉1560億

消息人士透露，印度首富穆凱什安巴尼提出以200億美元(約1,560億港元)，向亞馬遜出售旗下零售業務Reliance Retail最多40%股權。交易倘成事，雙方將由競爭對手變為盟友，並將是印度及亞馬遜歷來最大宗併購交易。

據悉，亞馬遜未就潛在投資規模作出最後決定，磋商亦可能沒有結果。亞馬遜代表拒就消息置評，Reliance發言人則表示不會就媒體揣測或傳聞回應。

Bexley Advisors董事總經理Utkarsh Sinha認為兩家公司有很大互補作用，亞馬遜的倉庫管理及物流能力可提升回報。

受消息刺激，穆凱什安巴尼的旗艦Reliance Industries在印度股價周四創出新高，漲7.1%至2,314盧比，市值超過2,000億美元。

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