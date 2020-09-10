夜市UPDATES：道指升勢回順　港股夜期仍高水

美股早市升勢回順，道指目前報28,049點，升109點或0.39%；標指報3,415點，升16點或0.48%；納指報11,258點，升117點或1.05%。另外，港股期指夜市則向好，目前報24,357點，升127點，高水43點。

早幾個交易日暴跌的科技股繼續反彈，蘋果公司升1.5%；Zoom漲逾4%。藥廠阿斯利康表示，最快或下周可以重新恢復新冠肺炎疫苗試驗，其在美國股價升0.65%。

美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數維持88.4萬人，高過市場預期85萬人，而截至8月29日止的持續申領救濟人數，由前一周的1,329.2萬人，升至1,338.5萬人，高過預期降至1,290.4萬人。

荷蘭國際集團分析師James Knightley表示，一系列數據顯示，自7月份以來，美國經濟活動趨於平穩，失業率很可能持續居高不下，除非有新的大規模財政刺激措施，以及疫苗方面傳出好消息，否則美國經濟在2022年中之前不會完全復甦。

另外，歐洲央行維持資產購買計劃以及政策利率不變，行長拉加德於記者會上表示，近期數據顯示經濟活動一如預期強勁反彈，又稱會觀望歐元走向，沒有暗示有迫切需要調整幣策，有別於約兩年前面對歐元升值時的警惕態度。

歐元急升最多0.88%，高見1.1907美元。歐股則向好，英股升0.09%；德股升0.24%；法股升0.23%。

【21:30】美股周三(9日)大幅反彈後，周四(10)早段繼續做好，道指漲204點，報28,144點，以科技股為主的納指亦升130點，至11,271點。

蘋果公司(Apple Inc.)報119.21美元，升1.65%，亞馬遜股價報3,326.72美元，升1.78%。消息指印度首富穆凱什安巴尼提出以200億美元，向亞馬遜出售旗下零售業務Reliance Retail最多40%股權。

花旗集團宣布，行政總裁高沛德計劃明年二月退休，由去年獲提名為總裁的Jane Fraser接捧，為首位華爾街大行女舵手。花旗股價早段報51.71美元，升0.6%。

另外，美國百貨公司J.C. Penney債權人周三同意商場業主Simon Property Group及基金公司Brookfield總值17.5億美元拯救方案，包括注入3億美元新資金，並可保留7萬個職位。Simon Property Group股價早段報68.45美元，跌0.6%，Brookfield報32.87美元，跌0.15%。

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