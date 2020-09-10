損失2萬億美元不足懼　美股散戶佔比升至高位

外國媒體報道，經歷上周及本周初的股市大跌後，美股市值蒸發了2萬億美元，不過最新數據顯示，美股散戶投資者繼續逢低買入，個人投資者目前佔比例約為20%，高於以往15%的水平，佔比僅落後於做市商和獨立高頻交易員。

Tactical Alpha LLC的首席投資官Alec Young表示，想讓散戶變得猶豫，可能還需要使其遭受更多的痛苦。

即使經歷近日股市急跌，整體市場中看漲的人數仍高於看跌的人。芝加哥期權交易所賣權/買權比率5日均值在8月底的20年低點0.41附近徘徊。儘管該指數已攀升至0.52，但仍低於0.65的歷史平均水平。

事實上，在過去幾日股票拋售期間，平均每天有近250萬蘋果公司股票認購期權交易，這大約是過去20天的兩倍。

前美林交易員Tom Essaye認為，除非再次遭遇令人害怕的回調或下跌，否則散戶會繼續保持這種逢低買入的策略，而過去幾天看到的情況還遠遠不夠可怕。

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