拉加德冇暗示需調整幣策　歐元續強升0.88%

歐洲央行一如預期維持貨幣政策不變，行長拉加德於記者會上表示，近期數據顯示經濟活動一如預期強勁反彈，又稱會觀望歐元走向，沒有暗示有迫切需要調整幣策，有別於約兩年前面對歐元升值時的警惕態度。歐元急升最多0.88%，高見1.1907美元。

歐元上周一度升破1.2美元，為2018年以來首次，強歐元會導致入口價格下降，並對通脹構成下行壓力。近期數據顯示，區內8月份核心通脹跌至新低。

對此，拉加德表示，該行廣泛討論過歐元升值問題，重申會監察對通脹的影響，但沒有匯率目標。有指局內普遍認為沒有需要過度反應。回顧2018年1月，歐央行於聲明中表示，近期的匯率波動帶來不明朗，需監察其對中期物價穩定的潛在影響。

歐央行維持存款利率負0.5厘，基準利率維持零，邊際貸款利率亦維持0.25厘，抗疫緊急買債規模維持1.35萬億歐元。

該行並公布最新經濟預測，今年經濟料收縮8%，收縮幅度較六月份預測的8.7%溫和，明年料回復增長5%，較之前預測的5.2%略為下調，2022年增長預測則由3.3%修訂為3.2%；通脹方面，今年預測維持0.3%，明年預測由0.8%修訂為1%，2022年預測亦維持1.3%。

議息結果公布前，有指部分歐央行官員對於經濟復甦的前景信心增加，可能降低今年內加碼刺激經濟的可能，而下一次於12月的經濟預測將是關鍵。反觀，經濟師估計該行今年底前會將抗疫緊急買債規模加碼3,500億歐元，該個原定運作至明年中的買債計劃亦可能延長多半年。

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