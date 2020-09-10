【悲情樓市】投資者連環減價沽4物業　銅鑼灣商廈貶值逾3成

環球經濟動盪，二手樓市走勢難被看好，各區持重貨投資者近日積極減磅，紛紛劈價套現。其中一名本港資深投資者於短短約三個月期間，連環減價沽出至少4個住宅物業，涉及成交金額共逾1.47億港元，當中最新沽出的為跑馬地比華利山中層戶，成交價約4,300萬元。

市場消息稱，上述為比華利山C座一個中層單位，實用面積1,417方呎，最初開價4,500萬元，市場放盤數個月，減價200萬元後連兩個車位售出，呎價30,346元，屬市價。原業主於2001年以約900萬元購入，持貨約19年，帳面賺約3,400萬元，單位升值3.8倍。

據了解，原業主是本地資深物業投資者，單單過去約三個月期間，已沽出至少4個住宅，仍未計及其他工商物業。其中東半山嘉雲臺7座中層戶，本月亦以約4,500萬元沽，以實用面積1,507方呎計算，呎價約29,861元，其餘沽售物業還包括比華利山另一個單位及九龍塘又一居。

除住宅物業外，該投資者近期亦出售持有的工商物業，當中包括中環中心全層部分樓面，市傳涉資約4億元，最近亦以5,500萬元沽出元朗一個地廠單位。而上月更以招標形式，放售北角全幢商廈，意向價約15億元。

除上述投資者外，各區投資者近日都有出貨。其中一個於各區持有多個收租物業的投資家族，近期已沽出部分物業，如日前以3,290萬元賣出南區貝沙灣單位，而同項目另一伙亦以8,500萬元放售。據了解，該投資者現時仍有鴨脷洲海怡半島及香港仔深灣9號等收租物業。

至於另一組於九龍及新界區持有多個豪宅新樓的業主，近期亦一口氣放售部分單位，當中包括4個何文田天鑄單位，開價全部貼近數年前購入價，料獲承接亦需蝕使費。其中6座一個中層單位，目前以2,700萬元放盤，較三年前入貨價帳面低數萬元。

此外，有老牌家族近日減價放售鰂魚涌康怡花園複式單位，叫價由2,380萬元，下調至2,280萬元。據了解，同一業主或有關人士，亦持有同屋苑另一個複式單位收租，目前都以約2,350萬元放盤。

市場有重磅業主陸續出貨。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，部分投資者近期止賺離場，料有機會反映他們仍未能看通後市，故先行套取現金。但他們大多都保留大部分物業，讓日後「進可攻、退可守」，在升市時可令保留的物業升值，跌市時亦可再入市。

他又指出，辣招窒礙樓市交投，尤其減少細價放盤供應，而買家入市成本增加，亦降低入市意欲，故他支持撤辣。首先可考慮放寬樓價1,000萬至2,000萬元住宅樓宇按揭，帶動樓市換樓鏈起動。

資深投資者伍冠流則表示，社會氣氛動盪不穩，樓市走勢難被看好，大業主心感不安，出現賣樓減磅念頭。而他亦預期，未來半年樓價會跌2至3%，面對現時形勢，政府應該撤辣，至少都要減辣。

除住宅物業外，疫情下銅鑼灣商廈繼續出現平賣個案。資料顯示，區內霎東街THE SHARP銀座式商廈高層全層，以3,528萬元登記成交，7年貶值逾3成。以該物業面積約1,600方呎計，呎價逾2.2萬元。

上述單位於2013年時，原業主以5,052.8萬元購入，並於2016年以逾7,100萬元轉手，惟其後於2017年取消交易。是次重新賣出，做價比購入價帳面低約1,525萬元。

同區亦有劏舖蝕讓，資料顯示，謝斐道501至515號銅鑼坊Red Mall 2樓單號舖，以108萬元登記易手。原業主於2005年以258萬元購入，帳面蝕150萬元或58%。

此外，天水圍天瑞路88號俊宏軒地下兩個舖位各以1,500萬元易手，料由同一買家購入，低市價約一成。原業主於2013年共斥2,760萬買入，現時連使費等料平手離場。

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