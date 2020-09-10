樓價UPDATES：區區劈價　沙田樓減近400萬甩手

二手業主繼續減價出貨，沙田御龍山套三房單位，累減382萬元，終以1,418萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島3座極高層E室，實用面積436方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以20,000元租入，實用呎租約45.9元，新租客為外區客。

●鰂魚涌康怡花園F座極高層戶，實用面積約為529呎，兩房間隔，擁有海景，以953萬元獲承接，實用呎價約18,015元，新買家為同區分支家庭用家，看好後市，購入單位自用。

●灣仔紹安大樓中層185室，實用面積558方呎，兩房間隔，以618萬元易手，實用呎價11,075元，原業主於1985年以32萬元買入，持貨35年帳面獲利586萬元，單位升值超過18倍。

●西半山俊傑花園低層D室，實用面積783方呎，套三房套間隔，望樓景，以1,560萬元易手，實用呎價19,923元。

●堅尼地城泓都1座低層E室，實用面積約470方呎，兩房間隔，外望園景，亦可享部分海景，早前叫價1,080萬元放盤，經議價後累減80萬元或約7.4%，至日前以1,000萬元沽出，實用呎價約21,277元，新買家數月前已經開始與業主商討，經過不斷議價後終於交吉成交。

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九龍區

●將軍澳居屋唐明苑唐煌閣低層14室，實用面積433方呎，兩房間隔，叫價480萬元，減價38萬元或7.9%，獲區內買家以未補價第二市場價442萬元購入，實用呎價10,208元。

●將軍澳廣場3A座中高層B室，實用面積約530方呎，三房兩廳間隔，叫價860萬元，減至830萬元易主，當中減價30萬元或3%，實用呎價約15,660元，屋苑現時有約64單位放售，入場費由720萬元起。

●將軍澳城中駅10座高層B室，實用面積約731方呎，套三房連多用途房間隔，望園景，於7月下旬開始放售，業主原叫價1,250萬元，日前以1,125萬元交吉形式易手，減價125萬元或10%，實用呎價約15,390元。

●何文田雅利德樺臺中層A室，實用面積949方呎，套三房連工人套房間隔，獲換樓客承接，成交價1,500萬元，實用呎價約15,806元，原業主於2015年6月以約1,338萬元購入，是次易手帳面賺約162萬元，物業期內升值約12%。

●土瓜灣傲雲峰5座低層H室，兩房間隔，實用面積約479方呎，業主以約18,000元放租約1個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以16,800元租出，實用呎租約35.1元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●紅磡黃埔花園9月至今錄得8宗買賣，較上月同期2宗大幅上升3倍，平均實用呎價16,785元，其中5期9座中層D室，實用面積503方呎，兩房間隔，望內園景，以828萬元易手，實用呎價16,461元，較市價低5%，買家屬於上車客，買家在第三波疫情緩和下議價成功，購入單位。原業主於2011年10月以440萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利388萬元，單位升值88%。

●紅磡半島豪庭9月暫錄5宗買賣，日前3座高層G室，一房間隔，享維港煙花海景，8月開價1,100萬元放盤，議價後減價112萬元，以988萬元成交，實用呎價21,293元，屬市價。

●奧運站維港灣6座高層G室，實用面積459方呎，兩房間隔，景觀開揚，企理實用，吸引一直物色入市機會之用家承接，成交價990萬元，折合實用呎價約21,569元。

●西南九龍匯璽II第5B座極高層H室，向山景，一房間隔，實用面積約350方呎，以17,000元放租約1星期後，獲區內客接洽，議價後減價500元，以約16,500元成交，實用呎租約47.1元，新租客為單身族，睇樓一次後即承租。

●荔枝角美孚新邨1期百老滙街15號中層D室，望內園景，兩房間隔，實用面積約467方呎，以730萬元放盤近3個月後，獲外區客接洽，議價後減價38萬元，以約692萬元成交，實用呎價約14,818元，新買家為家庭客，睇樓3次後入市。

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新界區

●沙田御龍山5座高層B室，實用面積764方呎，套三房間隔，叫價1,800萬元，早前減至1,500萬元，近日議價後以1,418萬元易手，實用呎價18,560元。

●沙田碧濤花園峰景閣高層B室，實用面積約702方呎，套三房間隔，享山景，新買家為外區客，由年初至今一直物色較大單位換樓，睇樓數次後即決定承接，原業主年初開價約930萬元放盤，議價後終以898萬元成交，實用呎價約12,792元。

●沙田中心廣寧大廈中層F室，實用面積297方呎，兩房間隔，開價約550萬元，議價後以530萬元易手，實用呎價約17,845元，原業主於2017年以429萬元入市，持貨約3年帳面獲利約101萬元離場。

●沙田富豪花園M座中層B室，實用面積465方呎，兩房間隔，議價後以685萬元易手，實用呎價14,731元，原業主則於2017年以568萬元購入，持貨3年帳面獲利117萬元，單位升值約20.6%。

●馬鞍山翠擁華庭12座中層D室，實用面積675方呎，套三房間隔，議價後以833萬元易手，實用呎價12,341元，原業主於1999年以335萬元購入，持貨21年帳面獲利約498萬元。

●大圍名城9月份暫錄約6宗成交，其中盛世2座南翼低層D室，實用面積757方呎，套三房及儲物房間隔，日前以1,200萬元易手，實用呎價15,852元。

●大圍文禮閣3座低層F室，實用面積約637方呎，套三房套間隔，享池景，早叫價約930萬元放售，僅2星期即獲換樓客承接，雙方議價後以900萬元成交，實用呎價約14,129元。

●大埔嵐山6座低層E室，實用面積752方呎，三房間隔，望山景，原開價820萬元，放盤1年3個月，減價22萬元，減幅2.7%，最終以798萬元沽出，實用呎價10,612元。

●上水中心9月暫錄約2宗買賣，包括2座中層G室，實用面積342方呎，兩房間隔，開價約540萬元，議價後以515萬元獲承接，實用呎價15,058元。

●元朗9月暫錄約45宗買賣，尚悅暫錄6宗，其中12座中層F室，實用面積355方呎，兩房間隔，開價510萬元，微減2萬元，即獲買家以508萬元承接，實用呎價14,310元。

●元朗合益大廈中層K室，實用面積約159方呎，一房間隔，望內街景，單位放盤約兩個星期，原業主開價280萬元，經議價後減價12萬元或約4.3%，最終以268萬元沽出，實用呎價約16,855元，新買家為投資客。

●屯門瓏門2座中層H室，實用面積722方呎，套三房間隔，吸引外區家庭承租，月租叫價23,000元，議價後以22,500元租入，實用呎租約31元，業主於2012年9月以756萬元買入，是次租出單位，租金回報約3.6厘。

●屯門慧豐園3座中層C室，三房兩廳設計，實用面積582方呎，原業主有意移民，故提供輕微議價空間，區內客決定以635萬元購入自用，實用呎價為10,911元。

●屯門寶怡花園2座高層F室，實用面積415方呎，兩房一廳間隔，原業主有意換樓，累減30萬，獲買家以480萬購入上車，實用呎價11,566元。

●荃灣韻濤居B座中層9室，實用面積約440方呎，兩房間隔，望山景，日前終以14,000元獲承租，實用呎租約32元，現時屋苑僅有約3個放租單位。

●青衣房協旗下綠悠雅苑1座低層G室，實用面積約539方呎，兩房間隔，望山景，未補地價第二市場叫價690萬元，及後減價40萬元或約6%，以650萬元易主，實用呎價約12,059元，屋苑本月暫錄約2宗，平均實用呎價約12,412元。

●東涌水藍‧天岸3座高層B室，實用面積568方呎，兩房間隔，享海景，4月放盤價為820萬元，隨後於7月降價至800萬元，新近經買家議價後，進一步減至765萬元成交，實用呎價13,468元，新買家為外區家庭。

●東涌映灣園12座中層F室，實用面積563方呎，兩房間隔，開價665萬元，買賣雙方議價後，最終減至648萬元成交，實用呎價11,510元，議幅約2.6%，新買家為同區上車客。

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