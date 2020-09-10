美元升勢僅曇花一現？ 好友淡友各執一詞

聯儲局大舉放水下，「美元已死」之說甚囂塵上！美匯指數上周曾跌至逾兩年新低，不過，科技股近日遭拋售之際，美元再次成為資金避難所，美匯指數周二單日急升0.78%。BDSwiss Group投資研究主管Marshall Gittler表示，說美元已死似乎為時尚早，當局勢變得艱難，投資人還是會買入美元。

美匯指數本月以來升約1%，但今年以來仍跌逾3%，自3月份高位更累跌逾9%。美匯指數3月時急升，原因是當時疫情衝擊全球經濟，刺激資金湧入美元，惟隨着聯儲局出招，擴大與主要央行的貨幣互換協議，提供充足的美元，美元轉弱。

美元持續下跌惠及美國和全球股市大漲，卻也引發美元作為全球儲備貨幣地位是否減弱的辯論。

事實上，全球央行並不樂見弱美元，例如歐元上周一度突破1.2美元，為2018年以來首見，歐元強勢會令入口價格下降，壓抑通脹。有見及此，歐洲央行經濟師出口術，重申匯率可能影響當局的貨幣政策決定，歐元隨即回軟。

部分市場人士預期，美國大選帶來的不確定性等因素，都有利美元短期升值。美銀證券策略員Ben Randol和Athanasios Vamvakidis預期，美元會展開升勢到美國總統大選，原因是市場下跌風險高企、投資者單向押注、美國經濟數據前景相對改善，以及季節性因素等。

不過，美元能否擺脫弱勢仍是未知數。歐央行周四(10日)議息後，行長拉加德對強歐元持觀望態度，沒有暗示有迫切需要調整幣策，猶如為歐元升值開綠燈。

不僅如此，有分析認為美元下行趨勢未有改變，指出美元佔全球外匯儲備約62%，但美國經濟佔全球經濟比例僅約24%且正在收縮；從購買力平價指標來看，美元估值仍高昂，美國的經常帳赤字亦不利於美元。由此可見，美元長遠仍面臨貶值壓力，短期升勢可能只是曇花一現。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020