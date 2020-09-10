華為囤積晶片又一例證？聯發科8月收入破頂

8月份單月營業額創月度新高的台企不僅是全球最大晶片代工廠台積電，還有與美國高通並列的手機晶片設計商台灣聯發科技。

聯發科公布，8月份收入按年增長41.98%至破紀錄的327.16億元(新台幣‧下同)，增速是今年最快，首8個月收入累計1,878.74億元，按年增長18.89%。

事實上，為了徹底斷絕華為的後路，美國上月宣布加強對華為的封殺措施，禁止華為透過第三方業者獲得以美國技術開發、製造的晶片，斷絕其規避限制，從美國以外供應商轉手取得晶片的可能性。這化解了高通不能向華為出貨但聯發科能的「尷尬」場面。聯發科向日本傳媒透露，已向美國政府提出對華為出口的許可申請。

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