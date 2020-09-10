Netflix舵手：近年沒有爭取打入中國市場　理由是...

網絡電視Netflix行政總裁黑斯廷斯在訪問中透露，公司多年前被中國當局拒絕進入市場後，近年已沒有花時間再嘗試爭取，原因是其餘亞洲地區充滿增長機會，尤其是印度、南韓、日本及印度，而歐洲和拉丁美洲亦機會處處。

爭取海戶用戶是Netflix的重要增長策略，有關數據並受到華爾街分析員注視。在2014年，Netflix只在逾40個國家提供串流服務，現時已超過190國，但不包括中國。

對於中美關係惡化，黑斯廷斯坦言Netflix沒有可做的事，只集中向大家提供娛樂。

Netflix股價周四(10日)早段曾升1.22%至506.29美元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020