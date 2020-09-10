【收購鬧劇】LVMH反擊　擬告Tiffany管理不善

法國奢侈品集團LVMH周三(9日)放棄收購美國珠寶品牌Tiffany，Tiffany繼而向法院控告LVMH後，LVMH周四(10日)還擊，批評Tiffany在疫情期間管理不善，導致該宗規模162億美元的併購案告吹，並計劃控告Tiffany。

LVMH周三表示，放棄收購原因是法國和美國之間的貿易戰，該公司收到法國政府來信指示押後交易。到周四，LVMH批評Tiffany上半年業績表現和今年餘下時間的業務前景令人非常失望，遠遜於旗下同類品牌，又特別批評Tiffany在虧損的情況下仍然派息的做法。

事實上，LVMH周三時表示，視法國政府的信件為具有法律約束力的指示，但當局否認，稱只是提出要求。Tiffany隨即控告LVMH，指LVMH圖利用示威活動和疫情，藉以壓低收購價。

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