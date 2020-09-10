華融金控私有化華融投資不用向財政部取得批准
2020年09月10日 22:49
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華融金控(00993)與華融投資(02277)於7月曾聯合公布，華融金控擬以合約安排方式私有化華融投資。作為一項國有資產交易，經向中國財政部的查詢，華融金控理解財政部對該建議及計劃並無異議，且不用向財政部取得進一步批准。
華融金控及華融投資均為中國華融資產管理的間接附屬公司，而中國華融則由財政部控制，故該建議及計劃須待財政部並無提出異議後，方可作實。華融金控及華融投資正落實計劃文件內將載列的資料。
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