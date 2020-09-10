壹傳媒股瘋疑人為操控　證監何時出手　各界拭目以待

執業大律師陸偉雄表示，操控股價或俗稱「造市」，有機會觸犯《證券及期貨條例》第295條「虛假交易的罪行」，一般由證監會負責調查和檢控，或會在裁判法院審訊。不過，他表示，以本次涉案人數和涉及金額之多，且控以串謀詐騙、洗黑錢等較重的刑事罪行，屬刑事調查犯圍也無可厚非，或需要在區域法院，甚至高等法院去審訊。

就周四(10日)的拘捕事件，東網向香港交易所和證監會查詢，港交所至本文周四截稿前仍未回覆，證監會則不予置評。

香港投資者學會主席譚紹興指，壹傳媒股價近1個月以來，多次無故大幅異動，但公司不立即停牌應對，凸顯公司管治文化有問題。

另外，他亦認為監管機構在本次事件責無旁貸。以周四警方拘捕涉案人士為例，「港交所和證監會無理由事前唔知道，應該一早就叫公司停牌」，直言監管機構「漏氣」。

譚又表示，壹傳媒股價異動「裏面有太多嘢外面人唔知，加上警方調查緊，好容易有其他嘢爆出來，投資者真係唔應該沾手呢間公司嘅股票」。

此外，投資者權益關注組召集人陳仲翔亦批評交易所和證監會「做得唔夠好」，缺乏透明度，遇同類事件經常以「不回應」擋架；又缺乏主動性，往往都是傳媒廣泛報道後才「做嘢」。令不知情而盲目跟風者、投資新手容易墮入投資圈套，損害了他們的利益。

事實上，壹傳媒股價自黎智英8月被捕後開始大幅異動，股價由歷史低位0.075元，炒至8月11日曾高見1.96元，且成交大增；於8月18日又挫至低見0.3元。至警方周四拘捕15人涉串謀詐騙及洗黑錢的消息一出，壹傳媒股價在當日午市又再大幅波動，一度急瀉21.6%，之後又再倒升96.6%，收市報0.41元，單日成交逾2.07億元。有關股價過去1個月內，由高位挫近八成。

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