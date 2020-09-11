涉操控壹傳媒股價　炮製4分1交投獲利3800萬　警拘消防員等15人

警方在周四下午4時公開案件的詳情，毒品調查科總警司鍾詠敏表示，在上月10日警方國安處人員拘捕黎智英以及壹傳媒幾位高級行政人員後，壹傳媒股票的交投量、股價出現極不尋常的波動，若比較8月7日與8月11日的單日成交額，上升幅度更超過4000倍。在上月10日至12日間，該15名被捕人士共買賣超過1.32萬次壹傳媒股份，涉及16.9億股，佔該段時間整個市場約23.8%的交投量，總共獲利逾3870萬港元。其中一名被捕人士更獲利約2550萬港元。

毒品調查科財富調查組警司鄒祥有指出，調查組早前收到投訴，懷疑涉事人員的資金來源有可疑，經調查後在周四採取行動，以涉嫌《串謀訛騙》及《處理犯罪得益》拘捕了15人、包括14男1女、年齡介乎22至53歲，其中5人為30歲以下的年輕人，部分人相識。

被捕人士當中有1人有三合會背景，6人報稱無業，其餘報稱的職業分別有公務員、自僱人士、傳銷員、全職投資者等。據了解，該名公務員任職於消防處；另外有2人報稱全職投資者；有三合會背景的人為梁姓男子、獲益約70萬港元；而獲益最多的人姓黃、27歲。據悉，該15人各開設1個股票戶口，涉及9間不同證券行，涉案人士在3日內進行了逾1.3萬宗交易，涉及約15億港元款項。

鄒續稱，警方亦搜查了涉案人士的住所，檢獲電腦、電話、銀行文件等，亦凍結了相關人士的股票銀行戶口，涉及大概3000萬港元，被捕人現正被扣查，警方不排除會有更多人被捕。鄒指，調查顯示部分被捕人透過社交媒體溝通，疑以密集式股票交易，甚至在賣出股票的指令仍未被執行的情況下，以相同或更高的價錢買入相同數量的股票，製造虛假交投量，以推高整體交投額，營造股份交投熾熱假象，再引散戶入局，在股價高位散貨獲利。

鍾詠敏強調，是次的行動「唔係針對壹傳媒」，而是針對涉事企圖操控股票市場，令他人利益受損的行為，以她的理解，有受害人甚至損失了逾100萬港元。據了解，事件不單引起公眾關注，亦有市民向警方舉報希望介入，警方始採取行動。

鍾指，警方雖採取了拘捕行動，但案件調查仍然處於初部階段，仍有大量調查工作需要處理，包括追查有關資金的來源、得益的去向、有否幕後操控、及其他人涉案等，現階段警方不排除任何可能性，會繼續積極調查。

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