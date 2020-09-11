美股收市：科技股未止跌　道指急挫405點

科技股反覆受壓，拖累美國股市周四(10日)先升後回軟，道指收報27,534點，跌405點或1.45%；標指收報3,3339點，跌59點或1.76%；納指收報10,919點，跌221點或1.99%。

大型科技股向下，蘋果公司收報113.42美元，跌3.32%；亞馬遜收跌2.86%；Facebook和Netflix分別收挫2.1%、3.9%。

美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數維持88.4萬人，高過市場預期85萬人，而截至8月29日止的持續申領救濟人數，由前一周的1,329.2萬人，升至1,338.5萬人，高過預期降至1,290.4萬人。

荷蘭國際集團分析師James Knightley表示，一系列數據顯示，自7月份以來，美國經濟活動趨於平穩，失業率很可能持續居高不下，除非有新的大規模財政刺激措施，以及疫苗方面傳出好消息，否則美國經濟在2022年中之前不會完全復甦。

另外，歐洲央行維持資產購買計劃以及政策利率不變，行長拉加德於記者會上表示，近期數據顯示經濟活動一如預期強勁反彈，又稱會觀望歐元走向，沒有暗示有迫切需要調整幣策，有別於約兩年前面對歐元升值時的警惕態度。

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