港股ADR收挫174點 騰訊下試500元關

美股反覆回落，拖累港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報24,139點，跌174點或0.72%。

大型藍籌全線向下，滙豐控股收報32.1元，較港收市跌0.3元；騰訊控股收報503.62元，較港收市跌2.38元。

內銀股偏軟，建設銀行收報5.38元，較港收市跌0.04元；工商銀行收報4.27元，較港收市跌0.05元。

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