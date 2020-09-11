高盛上調股市短期展望　建議未來3個月考慮增持

外媒報道，高盛策略師表示，經過近日市場大跌之後，投資者應該考慮未來3個月增持股票，並削減信貸市場敞口。

該行對股票的3個月評級從「中性」上調至「增持」，理由是業績氛圍樂觀，且相對於固定收益估值更有吸引力。

高盛認為，除美國期貨和期權持倉情況外，市場情緒幾乎沒有大幅轉變的迹像，因此在12個月基礎上，維持對股票、大宗商品和現金的增持建議；至於信貸產品則保持中性看法，而對債券給予減持建議。

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