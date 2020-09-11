跟股神買金　吼黃金基金

「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡，在上季大量買入全球最大金礦開採公司、總部位於加拿大的巴里克黃金公司（Barrick Gold）。股神以價值投資聞名，擅長以「靚價」買入具投資價值的優質股。其舉動會否反映黃金及金礦股的升浪將持續？

事實上，投資者可選擇不同的投資工具捕捉金價升勢。實金投資可買金條、金粒、飾金，然而若涉及大量投資，需花工夫在儲藏和保安上。至於較常接觸的非實金投資，包括黃金相關的基金、股票、交易所買賣基金(ETF)等。

致富財富管理部總經理張德明表示，對於一些不想麻煩、或想把較多時間投放在事業和家庭上的投資者，可首選投資黃金基金。基金經理及其研究團隊會運用其專業知識和資訊，為投資者發掘多間具投資潛力的黃金行業公司，部分基金亦會透過小量衍生工具，為持倉組合進行風險對沖以及提升潛在回報率。黃金基金所投資的黃金行業公司來自世界各地，一般來說以加拿大公司比重較多，此外也包括來自澳洲、非洲等地的公司。

他續指，投資者可以一筆過或月供的形式投資黃金基金，而在揀選要投資的基金前，可留意基金過往表現與基準指標的比較。基金成立時間愈久，可提供的往績數據也會愈多，讓投資者作相對客觀的分析。在投資組合內加入黃金基金，有助分散和平衡投資組合風險。

客戶現可透過「致富通」應用程式或致富網頁，靈活投資基金。由即日起至2020年9月30日，基金最低認購金額5,000港元或700美元，另透過「致富通」手機應用程式申請網上基金認購，享有$0認購費優惠。